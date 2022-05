L’analyse vidéo de notre journaliste après la victoire sur le fil du SC Charleroi face à la Gantoise

Les hommes d’Edward Still voulaient bien terminer la saison et c’est chose faite. Les Carolos se sont imposés 1-2 face à la Gantoise ce samedi soir. Après la victoire 3-2 face à Malines, Charleroi a récidivé et s’est offert une victoire de prestige grâce à des buts d’Ali Gholizadeh et de Daan Heymans. Grâce à cette victoire, Charleroi termine bien sa saison et conclut les Conference League Play-off à la troisième place avec 34 points.

Retrouvez l’analyse vidéo de notre journaliste Benjamin Helson après la défaite des Zèbres lors de cette 4e journée des Europe Playoffs.