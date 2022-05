«Vous avez besoin de beaucoup de classe pour jouer à Madrid»: la presse espagnole enrage après la prolongation de Kylian Mbappé au PSG

Les quotidiens espagnols n’ont pas apprécié le dénouement du feuilleton Kylian Mbappé. L’attaquant français, en fin de contrat en juin 2022 avec le Paris Saint-Germain, a finalement renouvelé pour les trois prochaines saisons avec le club de la capitale française. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’on n’a pas fini d’entendre parler de cette prolongation de contrat. Le Real Madrid avait en effet, proposé un contrat juteux à l’actuel attaquant du Paris Saint-Germain. La presse espagnole, ne digère tout pas, l’annonce faîte avant le match contre Metz, ce samedi soir.

En une du quotidien « As », on peut notamment lire Mbappé préfère l’argent du PSG à la légende du Madrid. Le quotidien met en avant des chiffres colossaux concernant le nouveau contrat du français à Paris : 300 millions à la signature et 90 millions nets de salaire par an.