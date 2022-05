Hervé Koffi: «La chance a souri de mon côté»

Après avoir loupé l’entame des Play-Offs, les Carolos ont fini en force avec un 6/6. Ils finiraient presque par regretter que la compétition s’arrête déjà.

«On a terminé de la plus belle des manières, avec cette victoire à l’extérieur. Ça fait du bien fou. Maintenant, on peut se reposer pour revenir avec plein d’énergie la saison prochaine. C’était une bonne saison, personnellement et collectivement, même si ça n’a pas été facile et qu’on n’a pas atteint nos objectifs, à savoir les Champions Play-Offs. Je pense qu’on pourra faire mieux la saison prochaine. On a pris de l’expérience dans ces Play-Offs et on pourra mieux se préparer la prochaine fois.»

L’exercice n’est cependant pas encore terminé pour l’international burkinabé qui doit encore rencontrer le Cap-Vert au Maroc et se déplacer en Afrique du Sud avec sa sélection. «Donc, je ne suis pas encore en vacances ! »