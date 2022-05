Rallye du Portugal : A deux spéciales de la fin, Thierry Neuville est toujours cinquième, Kalle Rovanperä seul en tête

Il reste deux spéciales à disputer, Felgueiras 2 et la Power Stage à Fafe.

Le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota), leader du championnat, occupe toujours la tête du rallye du Portugal, quatrième manche du championnat du monde WRC, à l’issue de la première boucle au programme dimanche. Thierry Neuville (Hyundai) reste cinquième.

Le duel entre Rovanperä et son équipier britannique Elfyn Evans se poursuivait lors de la première spéciale du jour, l’ES 17 Felgueiras 1 (8,91 km). Le Finlandais signait le scratch et grappillait 2.7 de plus sur son équipier. Neuville réalisait le quatrième temps à 6.5.