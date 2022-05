La belle mobilisation des amis et proches de Natacha, disparue au Pérou (photos)

« C’est tellement incroyable qu’elle soit partie et qu’on ne retrouve plus sa trace. Qu’est-ce qui est arrivé ? », témoigne la grand-mère de la jeune fille. « En tant que proche de Natache, on a besoin d’être entouré et aujourd’hui, on voit qu’on l’est, cela fait chaud au cœur », témoigne une amie.

Les parents de la jeune femme sont au Pérou depuis le 6 avril pour tenter de la retrouver.