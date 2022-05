France: le nouveau ministre Damien Abad accusé de viols Une enquête de Mediapart lève le voile sur deux accusations de viol contre le nouveau ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées. Ce dernier conteste les faits.

Damien Abad conteste fermement les deux accusations de viols. - Ludovid Marin/AFP.

Journaliste au service Monde Par Pauline Hofmann Publié le 22/05/2022 à 13:30 Temps de lecture: 2 min

Il n’aura fallu que quelques heures au nouveau gouvernement Macron pour vivre ses premières polémiques. Ce samedi, le média en ligne Mediapart a publié une longue enquête sur le nouveau ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapés. Damien Abad y est accusé de viol par deux femmes, pour faits qui remontent à 2010 et 2011.

Dans une réponse écrite à Mediapart, l’élu conteste les accusations et « affirme avec force que les relations sexuelles qu’[il a] pu avoir ont toujours reposé sur le principe du consentement mutuel ». Porteur de handicap, Damien Abad précise que sa maladie « rend impossible un certain nombre d’actes sans une aide extérieure. Vos questions m’obligent ainsi à préciser qu’il m’est impossible physiquement de commettre les actes décrits. »

L’Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique dit avoir alerté La République en marche (parti présidentiel) et les Républicains, dont est issu Damien Abad. Aucun des deux partis n’ont donné de suite. Mediapart assure que plusieurs membres des Républicains connaissaient l’une des histoires. Aurélien Pradié, secrétaire général qui entretiendrait des relations houleuses avec Damien Abad, explique au média avoir eu une discussion avec lui, à propos de « comportements inappropriés qu’il aurait eus avec des collaboratrices ». Quant à LREM, son chef de groupe à l’Assemblée nationale Christophe Castaner dit n’avoir « rien reçu ».

Dimanche, la nouvelle Première ministre Elisabeth Borne assure au micro de BFM TV qu’elle n’était « pas au courant ». « Si de nouveaux éléments arrivent, si la justice est à nouveau saisie, nous tirerons toutes les conséquences de cette décision », continue-t-elle.

Margaux, une première femme, a porté plainte en 2017, mais l’affaire a été classée sans suite. L’ancienne militante centriste raconte l’insistance de Damien Abad, ainsi qu’une relation sexuelle empreinte « d’irrespect, d’injonction et d’insistance ». Dans une seconde affaire, Chloé raconte s’être réveillée en sous-vêtements dans une chambre d’hôtel, avec la sensation d’avoir été droguée. « Je me sentais cotonneuse, mon corps était groggy, courbaturé et douloureux, je savais qu’il s’était passé quelque chose de pas normal », explique-t-elle à Mediapart. « Il est attendu des élu.e.s de la République de faire montre d’exemplarité en toutes circonstances », a-t-elle écrit à l’Observatoire. « La libération de la parole des femmes ne suffit pas à mettre un terme aux situations abusives. »