Bouchez et Nollet ne veulent pas la peau de la Vivaldi

Ce dimanche sur le plateau de RTL-TVI, Georges-Louis Bouchez et Jean-Marc Nollet ont étalé leurs divergences de vues sur plusieurs dossiers essentiels, savamment choisis par Christophe Deborsu. Le président du MR et le co-président d’Ecolo, deux des partis membres de la coalition fédérale, ne sont pas d’accord sur le budget de l’armée, la taxation des plus riches, les salaires et bien entendu, le nucléaire.

Sur ce dernier point, Nollet a relancé le débat : l’accord conclu sur le maintien en service de deux réacteurs « ne pourra pas se concrétiser à n’importe quel prix », celui que demanderait Engie pour assurer les prolongations envisagées par le gouvernement à Doel et Tihange, et que l’écologiste juge exorbitant à ce stade.