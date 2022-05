Sortie du nucléaire: les négociations avec Engie «se passent mal», selon Jean-Marc Nollet

À lire aussi Engie pose ses conditions à une prolongation potentielle du nucléaire jusqu’en 2035

« Pas faire un accord à n’importe quel prix»

«Il ne faut pas se mentir, ces négociations se passent mal», a souligné M. Nollet. «Aujourd’hui, le Premier ministre qui est à la table de discussion avec la ministre de l’Energie, Tinne Van der Straeten, se rend compte des difficultés auxquelles elle a été confrontée pendant deux ans avec Engie. Engie répète ce qu’il a toujours dit à la ministre de l’Energie, à savoir qu’il ne veut pas des conditions fixées par le gouvernement.»

Les négociations doivent aboutir en juin. Elles buteraient essentiellement sur le démantèlement des centrales nucléaires et la gestion des déchets issus de cette source d’énergie, ainsi que sur les modalités de poursuite de l’activité nucléaire, Engie souhaitant que l’Etat belge devienne également opérateur des centrales nucléaires, et assume ainsi les responsabilités liées à cette activité. «Nous n’allons pas faire un accord à n’importe quel prix», a averti le co-président écologiste. La facture du démantèlement des centrales et de la gestion des déchets est évaluée à 41 milliards d’euros. «Quarante-et-un milliards, c’est non, les Belges n’ont pas à payer ça», a-t-il ajouté.