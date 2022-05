Une joueuse belge oubliée sur le site de Roland-Garros

En présentant les grands enjeux de l’édition 2022 du tournoi féminin, le site officiel de Roland-Garros semble avoir oublié les grands exploits d’une joueuse belge dans les années 2000. En évoquant Iga Swiatek, le site précise que « la Polonaise cherchera à devenir la neuvième joueuse de l’ère Open à s’imposer au moins deux fois à Roland-Garros après Margaret Court, Chris Evert, Martina Navratilova, Steffi Graf, Monica Seles, Arantxa Sanchez, Maria Sharapova et Serena Williams. » Or, il manque un nom qui a marqué les esprits ! En effet, on n’oubliera pas que Justine Henin a soulevé le trophée à… quatre reprises : en 2003, en 2005, en 2006 et en 2007.

De quoi en étonner plus d’un. Mais l’erreur est humaine, évidemment. Dans la section « palmarès » du site, on retrouve bel et bien les quatre titres de l’ancienne numéro 1. Au cours de la quinzaine, Justine Henin déambulera dans les allées de Roland-Garros et passera sur la terrasse de France Télévisions, où elle officiera comme consultante.