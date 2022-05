Une nouvelle signalisation pour la baignade

Un choix qui permettra d’éviter une incompréhension pour les touristes étrangers , mais aussi de réguler la signalisation à l’échelle du pays. Les drapeaux bleus – généralement d’une forme triangulaire – laissent ainsi place à des drapeaux rectangulaires et aux différentes gradations de couleurs :

Le fameux drapeau bleu va prendre sa retraite, rappelle l’Union . Dès les prochaines semaines, et alors que des records de chaleur sont battus, la totalité des plages françaises auront le droit à une nouvelle signalétique pour la baignade . Annoncé en janvier 2022, le décret en question a été créé pour permettre une harmonisation à l’échelle nationale et internationale.

– Le violet , pour la « pollution ou [la] présence d’espèces aquatiques dangereuses ». Cette signalisation intervient aussi en cas d’une zone maritime et sous-marine protégée.

– Le jaune , pour une baignade surveillée et « avec un danger limité ou marqué ».