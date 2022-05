En plein Roland-Garros, un bras de fer fait perdre la tête au tennis

Roland-Garros débute à peine que c’est déjà Wimbledon (du 27 juin au 10 juillet) qui fait mousser le monde du tennis. Et pas vraiment de manière positive. C’est désormais un bras de fer d’influence que se livrent les organisateurs du plus grand tournoi du monde et les instances de l’ATP (suivies par la WTA). Une sorte de surenchère, presque infantile, qui déplace le tennis sur le terrain d’une polémique qui n’a pas fini de rebondir. Une seule chose est claire, mêler sport et politique mène à des situations très délicates, où il est impossible de placer le curseur au bon endroit.

On en viendrait presqu’à oublier que tout part du conflit actuel en Ukraine, qui se situe bien évidemment à un tout autre niveau qu’une polémique sportive...