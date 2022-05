Coronavirus: Pfizer et Moderna finalisent leurs nouveaux boosters

De nombreux candidats vaccins sont à l’étude. Les deux vaccins les plus avancés, vaccins dits « adaptatifs », sont ceux de Moderna et Pfizer.

Si au total on dénombre quelque 400 candidats vaccins à l’étude, dont 155 en phase clinique, ce sont surtout deux vaccins dits adaptatifs qui sont parmi les plus avancés et sont suivis de près par l’Agence européenne du médicament (EMA). Il y a en effet un intérêt à les évaluer pour pouvoir les approuver d’ici septembre et permettre ainsi aux fabricants d’adapter leur ligne de production. Ces deux vaccins attendus sont développés par les deux firmes en pointe de la technologie de l’ARN messager : les désormais célèbres Moderna et Pfizer.