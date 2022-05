Faut-il craindre une pénurie de bières cet été en Belgique?

Les brasseurs belges ont de plus en plus de mal à se procurer des bouteilles de bière.

C’est une conséquence inattendue de la guerre en Ukraine : les brasseurs belges ont de plus en plus de mal à se procurer des bouteilles de bière, rapportent nos collègues de HLN. La raison ? Une grande usine ukrainienne est à l’arrêt et un producteur russe ne peut plus exporter en Europe en raison des sanctions.

Les conséquences pour le marché belge devraient être limitées. Les bouteilles consignées étant réutilisées. La situation, par contre, est beaucoup plus problématique pour les exportations, où la bière est conditionnée dans des bouteilles jetables.