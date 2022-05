Coronavirus: la Belgique va jeter près d’un demi-million de doses de vaccin

436.800 doses d’AstraZeneca seront périmées le 31 mai et vont devoir être jetées. Une première en Belgique. Un gâchis ? Les autorités sanitaires assurent qu’elles n’auraient pas pu faire autrement pour assurer un stock indispensable. En juillet, ce sont près de 800.000 vaccins Moderna qui seront concernés et 90.000 de Pfizer.

Pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire, la Belgique va devoir jeter un important lot de vaccins contre le coronavirus. Comme le confirme la task force vaccination au Soir, 436.800 doses d’AstraZeneca atteindront la fin de leur durée de validité le 31 mai. En juillet, il faudra plus que probablement liquider 90.000 doses de Pfizer et 790.000 doses de Moderna. Cela représente plus d’1,3 million de doses qui ne seront jamais administrées. Jusqu’ici, on estimait le taux de perte à 0,005 %.