Catastrophe pour Charles Leclerc: le pilote Ferrari contraint à l’abandon au Grand Prix d’Espagne!

Le leader du championnat n’ajoutera pas de point supplémentaire à l’issue de la course espagnole…

Alors qu’il pensant vivre une course tranquille, le Monégasque Charles Leclerc a connu une terrible mésaventure ce dimanche. Sur la piste de Barcelone, le pilote Ferrari avait fait le plus dur, à savoir distancer ses deux poursuivants, Georges Russell (Mercedes) et Max Verstappen (Red Bull).

Mais, alors qu’il filait tout droit vers la victoire, celui qui était en tête du classement avant ce week-end a vu sa monoplace perdre de la puissance. Au point de devoir en rester là, contraint à l’abandon à cause d’un problème mécanique.