Max Verstappen remporte le Grand Prix d’Espagne et prend la tête du classement, Charles Leclerc abandonne

Max Verstappen a remporté le Grand Prix d’Espagne de Formule 1, la 6e manche du championnat du monde dimanche sur le circuit de Catalogne à Montmelo. Le Néerlandais de 24 ans au volant de sa Red Bull a mené la course de bout en bout et décroché au terme des 66 tours sa 24e victoire en carrière, et la 4e de l’année après celles en Arabie saoudite, en Émilie-Romagne et à Miami. À la suite de l’abandon du leader du championnat le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), Verstappen s’installe en tête du championnat avec 110 points pour 104 à Leclerc.

Le podium a été complété par le Mexicain Sergio Pérez, qui offre un doublé à Red Bull et signe le meilleur tour en course, et le Britannique George Russell (Mercedes).