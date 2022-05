Justine Henin réagit aux propos d’une joueuse à Roland-Garros: «Ça me fait bouillir»

Premier jour et première surprise à Roland-Garros : la Tunisienne Ons Jabeur, nº6 mondiale et principale outsider pour le titre, a été éliminée dès le premier tour par la Polonaise Magda Linette (52e) 3-6, 7-6 (7/4), 7-5 dimanche.

Jabeur arrivait à Paris forte d’un titre à Madrid, le plus prestigieux de sa carrière, et d’une finale à Rome, ainsi que de son meilleur classement. La Tunisienne de 27 ans se présentait aussi comme la joueuse ayant empoché le plus de victoires sur terre battue (17 pour 3 défaites) cette saison.