Témoignage: «La question reste délicate, et pas seulement dans les hôpitaux catholiques»

Pour Geneviève Roger, accompagnante laïque, « on ne sait jamais ce qui nous attend… Et à la fin de la journée, il faut savoir mettre les choses à distance sans les absorber soi-même. »

Depuis la circulaire du ministre de la Justice De Saeger en 1973, les patients hospitalisés peuvent obtenir une assistance morale et religieuse. Pas question néanmoins de faire du prosélytisme : le conseiller laïque ou religieux n’intervient qu’à la demande explicite du patient. Bénévole, il offre une écoute active selon les besoins du patient, mais il n’est ni un assistant social, ni un psychologue.

« Aux Cliniques universitaires Saint-Luc, il existe depuis un peu plus de 20 ans le “Carrefour spirituel” où, lors des permanences, des représentants des différents cultes et philosophie accueillent des personnes de passage, des proches de patients, le personnel hospitalier qui vient souffler. Nous pouvons aller en chambre aussi s’il y a une demande », confie Geneviève Roger, psychologue à la retraite, conseillère laïque à Saint-Luc et officiante de cérémonies.