Du désarroi chez les visiteurs de Batibouw: «Nous venons d’apprendre que notre budget ne tiendra pas la route»

Sauf à être à « blindé de thunes », se lancer dans un projet immobilier n’est jamais anodin. Et il est des circonstances où, sur fond de hausse généralisée des prix et dans la perspective d’une hause des taux d’intérêt qui plus est, le rêve semble plus compliqué à assouvir que jamais…

C’est un peu le cas pour Audrey et Jérémie (prénoms d’emprunt), rencontrés ce week-end à l’ouverture du salon Batibouw. « Compliqué », lâche Jérémie, à l’issue d’une visite au stand d’un constructeur de maisons clé-sur-porte. « Nous venons d’apprendre que notre budget ne tiendra pas la route. »

Logopède pour l’une et ingénieur industriel pour l’autre, et par ailleurs jeunes parents d’une petite fille, ils ne sont pourtant pas sans le sou. Mais, alors qu’ils viennent tout juste de signer le compromis pour l’acquisition d’un terrain, ils se demandent comment ils vont pouvoir dans la foulée convaincre un banquier de leur accorder un emprunt.