Qualité de l’air à Bruxelles: participez au débat

Il y a quelques mois, l’opération CurieuzenAir de mesure de la qualité de l’air en Région bruxelloise livrait ses résultats. Mitigés. Et contrastés. Concentrations de dioxyde d’azote bien trop élevées en de nombreux quartiers, pollution plus importante dans les rues à fort transit automobile : le bilan de l’étude menée par l’Université d’Anvers avec le concours de milliers de citoyens et la participation du Soir mettait en lumière le besoin de poursuivre les efforts d’assainissement de l’air respiré par les Bruxellois.

À lire aussi CurieuzenAir: quelle est la qualité de l’air dans votre rue à Bruxelles ? (carte interactive)

Quelles formes doivent prendre ces efforts ? L’Université d’Anvers, Le Soir et les partenaires de l’opération CurieuzenAir vous invitent à en débattre ce lundi soir, dès 20 heures, avec les ministres Alain Maron (Environnement, Ecolo) et Elke Van den Brandt (Mobilité, Groen), au KVS, Quai aux pierres de taille 7 à 1000 Bruxelles. Inscription obligatoire, via le site https ://bral.brussels/fr.