Judiciaire: un risque de renvoi aux assises pour les médecins

La loi du 28 mai 2002 sur l’euthanasie exonère de toutes poursuites le médecin qui met intentionnellement fin à la vie d’une personne qui en a émis la demande. Mais ce droit à l’euthanasie doit être appliqué en respectant diverses conditions : le patient doit être majeur (la procédure a été ouverte en 2014 aux mineurs, sous certaines conditions), capable et conscient au moment de sa demande exprimée par écrit. La demande doit être formulée de manière volontaire, réfléchie et répétée, et elle ne doit pas résulter d’une pression extérieure. Le patient doit se trouver dans une situation médicale sans issue et il doit faire état, précise la loi, « d’une souffrance physique ou psychique constante et insupportable qui ne peut être apaisée et qui résulte d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable ».