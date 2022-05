Podcast – Quel bilan après 20 ans d’euthanasie en Belgique?

Par la rédaction Publié le 22/05/2022 à 18:06 Temps de lecture: 1 min

Il y a 20 ans, la Belgique adoptait une loi pour autoriser l’euthanasie. Notre pays était pionnier dans le domaine. Qui en a bénéficié ? Comment la loi a-t-elle évolué depuis 2002 et comment est-elle encore appelée à changer ? Anne-Sophie Leurquin, journaliste santé, et Fanny Declercq, qui couvre les débats éthiques et de société, ont analysé ces questions.

Découvrez « Grand angle » sur Le Soir et votre plateforme de podcasts préférée (Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Podcast Addict). Retrouvez tous les podcasts du journal Le Soir sur https://podcasts.lesoir.be.