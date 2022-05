Toni Mora: une versatilité bien comprise

Toni Mora est guitariste et espagnol, mais il vit à Bruxelles depuis 2014. Et il participe activement à la scène jazz de la capitale en jouant avec Hendrik Lazure, Michel Vrijdags, Maayan Smith, etc. et en imposant son propre quartet. Cette expérience et son amour des musiques jazz, rock, latino, lui ont permis de créer des compositions pour ce Space Folklore, enregistré avec Jean-Paul Estiévenart à la trompette, Jasen Weaver à la contrebasse, Noam Israeli à la batterie et Papa Niebla au chant. Les huit morceaux coulent merveilleusement, Estiévenart offre sa sonorité à la fois légère et grave, brillante et maîtrisée, Weaver ses interventions pénétrantes, Israeli sa finesse de jeu, Niebla sa fraîcheur. Et Toni Mora sa versatilité bien comprise : sa guitare se fait douce là, rock ailleurs, presque psyché ici, aérienne là encore, mélancolique (l’intro de « Near Dampoort »), brutale (« UFO Dreams ») ou légère (« Space Folklore »). Les émotions se succèdent et on est heureux.

Hypnote Records