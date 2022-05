La loi euthanasie a vingt ans: «La mort est devenue solidaire alors qu’elle était solitaire»

En vingt ans, ce sont quelque 27.200 personnes qui ont choisi d’abréger leur vie pour mettre un terme à des souffrances inapaisables résultant d’une affection grave et incurable. L’euthanasie a été dépénalisée en Belgique le 28 mai 2002 et la loi l’autorisant, sous certaines conditions très précises, est entrée en application quelques mois plus tard.

Avec les Pays-Bas qui ont voté une loi similaire en 2001, la Suisse qui connaît le suicide assisté (interprétation d’un article du Code pénal qui condamne l’assistance au suicide pour un motif égoïste), et l’Oregon aux Etats-Unis qui a légiféré sur l’assistance au suicide, le Royaume a fait figure de pionnier dans l’encadrement juridique de la fin de vie. Depuis, d’autres pays ont embrayé, en légiférant la mort assistée, non seulement en Europe (Luxembourg et Espagne), mais également dans certains Etats américains, au Canada, en Nouvelle-Zélande et en Australie.