Isabelle Schuiling (UCLouvain): «Un cas assez unique en son genre: il n’a que 23 ans»

Isabelle Schuiling a commencé sa carrière comme directrice marketing Europe dans une multinationale américaine spécialisée dans les biens de consommation avant de devenir, douze ans plus tard, professeure à l’UCLouvain. Ses recherches s’y concentrent sur les stratégies de gestion de marques au niveau local et international dans les domaines du luxe et des biens de grande consommation. Elle étudie également les problématiques de localisation et de globalisation des stratégies marketing des entreprises.

Peut-on dire que Kylian Mbappé est une marque ?