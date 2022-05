Léa Seydoux sera le nouveau visage de «Emmanuelle»

Égérie Louis Vuitton, Léa Seydoux connaît les codes de la mode comme ceux du cinéma. Absente l’an dernier pour cause de covid alors qu’elle était à l’affiche de quatre films dont trois en compétition, Léa Seydoux est bien là cette année, un pied dans la Quinzaine des réalisateurs avec le bouleversant Un beau matin, de Mia Hansen-Love, l’autre dans la compétition avec le sophistiqué Les crimes du futur, de David Cronenberg. Elle fait aussi le buzz avec l’annonce d’un prochain rôle sulfureux, celui de l’iconique Emmanuelle des années 70, dans une nouvelle adaptation réalisée par Audrey Diwan et coécrite par Rebecca Zlotowski. Un projet qu’elle déclare « excitant et extrêmement féministe. » Sa carrière est un perpétuel grand écart. Passionnée par la boxe et Mona Lisa, Léa Seydoux est devenue en une quinzaine d’années un visage emblématique du cinéma français que son aura internationale installe largement dans la lumière.