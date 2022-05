Julia Roberts donne une leçon de style sur le tapis rouge

Julia Roberts à Cannes. Pas pour un film mais pour remettre le Prix Shopard qui, depuis vingt ans, soutient l’essor de nouveaux talents, peut-être les stars de demain. Marion Cotillard et Léa Seydoux, par exemple, l’ont reçu. Cette année, les heureux élus sont l’actrice ougando-britannique Sheila Atim et l’Anglais Jack Lowden. Pas mal d’avoir comme marraine une actrice oscarisée de cette trempe (Erin Brockovich, seule contre tous en 2001) qui reste au sommet de la notoriété même si, depuis quelques années, elle a fait passer sa famille, ses enfants au premier plan de ses priorités. Elle n’était plus venue au festival depuis 2016, l’époque de Money monster, de Jodie Foster. Julia Roberts, c’est un sourire géant et une façon d’être unique. Qu’à l’écran, elle soit malicieuse, militante, méchante, manipulatrice, intrigante, séductrice, voleuse ou simplement amoureuse, son charisme emporte tout. À la ville, son apparition sur la Croisette a été remarquée une nouvelle fois à plus d’un titre.