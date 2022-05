Tilda Swinton aime le grand écran de Cannes

À force de voir certains de ses films (Le monde de Narnia, Snowpiercer, The French Dispatch…), on la pense animal à sang froid, androïde venu d’une autre planète, son excentricité stylisée et très avant-gardiste aidant. Puis la découvrant mère éprouvée dans We need to talk about Kevin, drame familial de Lynne Ramsay, ou chez Apichatpong Weerasethakul l’an dernier en botaniste dans le quasi métaphysique Memory, on se dit qu’elle est intrinsèquement humaine. On a une certitude : adepte des transformations physiques mais pas seulement, Tilda Swinton déjoue tous les codes des apparences et aime aller vers des rôles impossibles. Nous la rejoignons dans un palace cannois pour évoquer sa rencontre avec George Miller, lors du dîner du 70e anniversaire du Festival de Cannes, et qui a engendré le film qu’ils présentent ensemble, Trois mille ans à t’attendre, formidable conte sur l’importance des histoires, la force de l’imagination.