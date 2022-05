Proche-Orient: le président d’une délégation européenne interdit d’entrée sur le territoire israélien

Dans la lettre que l’eurodéputé a publié sur Twitter, le ministère israélien des Affaires étrangères n’avance aucune explication pour ce refus. Mais le passé d’activiste de Manu Pineda à Gaza pourrait être en cause. Il s’était pourtant déjà rendu dans les Territoires palestiniens occupés en tant qu’eurodéputé dans le passé.

En tout état de cause, « la mission ne peut pas se dérouler comme prévu en raison de la décision unilatérale prise par les autorités israéliennes de limiter l’accès des députés européens », a communiqué Grace O’Sullivan, une autre eurodéputée écologiste membre de la mission. Plus classique, l’entrée de la mission dans l’enclave palestinienne de Gaza a également été refusée par les autorités israéliennes, « ne pouvant autoriser la visite de délégations ayant une affiliation politique et de législateurs ».

La mission comprenait notamment une rencontre avec des membres des associations de défense des droits humains, désignées comme terroristes par Israël fin d’année dernière. La présidente du Parlement européen Roberta Metsola, en visite en Israël, « regrette la décision de refuser l’entrée en Israël à Manu Pineda ». « Je soulèverai la question directement auprès des autorités concernées. Le respect des députés et du Parlement européen est essentiel pour de bonnes relations », a continué la présidente de l’institution.