Le surprenant message de Mbappé au Real Madrid

Depuis plusieurs semaines, l’entièreté de la planète foot retenait son souffle. En cause : l’avenir de Kylian Mbappé. En fin de contrat au Paris Saint-Germain et, selon les incessantes rumeurs, toujours plus proche du Real Madrid, le champion du monde 2018 s’amusait de faire patienter tout le monde.

Mais, ce samedi, le suspense a pris fin : l’ancien Monégasque a choisi de rester dans la capitale française, en prolongeant son contrat jusqu’en 2025. Une décision qui a énormément fait réagir, et qui n’a pas fait que des heureux.