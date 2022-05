Nafi Thiam a fait sa grande rentrée: «Je fais avec le corps que j’ai pour le moment»

Il y a les sensations. « Au début, c’était un peu brouillon. Mon départ n’était pas top-top et je ne me suis sentie bien nulle part. A la dernière haie, j’ai un perdu mon placement… » Et puis, il y a les chiffres. Ce dimanche, à Lokeren, pour sa rentrée estivale, un peu retardée en raison de douleurs au dos qui lui ont fait craindre, à un moment, de devoir renoncer aux Mondiaux d’Eugene et à l’Euro de Munich, Nafi Thiam s’est imposée sur 100 m haies en 13.58 (-1,1 m/s), le deuxième chrono de rentrée sur la distance de sa carrière après celui de 2017, où elle avait couru en 13.34 à Götzis avant de réussir le meilleur heptathlon de sa vie avec un total de 7.013 pts.