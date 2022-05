Les quatre rendez-vous manqués de Kylian Mbappé avec le Real Madrid

Après plusieurs semaines de suspenses, Kylian Mbappé a finalement choisi de rester au PSG, au détriment du Real Madrid. Et c’est loin d’être la première fois que le club madrilène est tout près d’attirer le prodige français. En vain...

2012

Le V de la victoire, aux côtés de Cristiano Ronaldo. Fin 2012, Kylian Mbappé a été invité à Madrid pour visiter les installations du club merengue. Alors que le jeune homme d’à peine 14 ans est lié à Clairefontaine, il est convié par la cellule de recrutement à passer une semaine, entouré de Zinedine Zidane et ayant eu l’occasion de côtoyer certains joueurs de l’équipe première. L’objectif : faire signer la pépite. Résultat : il signe six mois plus tard avec l’AS Monaco car les parents de Mbappé « voulaient qu’il commence sa carrière en France ».

2017