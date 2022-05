Planquez-vous: l’internaute belge est géolocalisé 288 fois par jour

L’Irish Council for Civil Liberties (ICCL), une ONG irlandaise très active dans la protection de la vie privée, a révélé l’ampleur des pratiques publicitaires. Une première. Les chiffres donnent le vertige : 107.000 milliards. C’est le nombre de fois que les données personnelles de comportement et de géolocalisation d’un internaute américain sont partagées chaque année avec des milliers d’entreprises. Pour un Européen moyen, le chiffre tombe à 71.000 milliards. L’ICCL considère cette révélation comme « la plus grande violation de données jamais enregistrée ».