La Belge Stéphanie Huang en finale du Reine Elisabeth

Une sélection plutôt équilibrée, qui a joyeusement primé l’audace et les grands moments de musique : l’annonce des finalistes du Concours Reine Elisabeth ne comporte cette année pas de grande surprise. Cette sélection est par contre assez différente de celle de la première édition du concours de violoncelle, en 2017, où l’on retrouvait une belle représentation de l’école française. Cette fois, seule la Belge Stéphanie Huang est passée par le Conservatoire de Paris. Et ce sont les écoles allemandes qui sont les plus représentées, avec huit candidats y ayant été formés au moins en partie (contre deux pour la Suisse et deux pour la Chapelle Reine Elisabeth).