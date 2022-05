Le Plan taxi bruxellois avance pas à pas

Le plan « taxi » a atterri, la semaine dernière, au parlement bruxellois. Le projet d’ordonnance vise à réformer la réglementation du secteur des taxis et limousines dans la capitale. Il doit offrir un cadre réglementaire commun aux taxis traditionnels et aux plateformes comme Uber. Le dossier constitue un enjeu de mobilité. La ministre compétente Elke Van den Brandt (Groen) ne porte pourtant pas le texte. Le ministre-président Rudi Vervoort (PS) a réclamé en effet la compétence en 2019. C’est donc la commission affaires générales qui hérite du plan taxi. Le procédé révèle le caractère sensible du dossier pour les socialistes. Les Rouges avaient d’ailleurs recalé, en 2018, la troisième version du plan taxi du ministre de la Mobilité Pascal Smet (one.brussels). Selon certains observateurs, la proximité de certains députés PS et patrons de sociétés de taxis a constitué un frein à tout projet de réforme. Plus globalement, le dossier clive et a déjà fait tanguer la majorité.