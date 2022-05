Variole du singe: quelle est la situation en Belgique? Alors que la Belgique compte 4 cas avérés, le ministre de la Santé estime qu’« on ne va pas vers des milliers de contaminés ».

Quatre personnes ont été diagnostiquées positive au virus de la variole du singe en Belgique. « Il faut être vigilant », a déclaré le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit) dans l’émission C’est pas tous les jours dimanche. « C’est la raison pour laquelle on a réuni nos experts vendredi. On a donné des instructions claires aux médecins et hôpitaux. S’il y a des gens qui ont des symptômes, il faut évidemment se rendre immédiatement aux urgences car les services d’urgence ont les outils pour réaliser les tests ». À lire aussi La variole du singe inquiète les autorités: ce qu’il faut savoir sur cette maladie Le ministre de la Santé a fait le point sur les particularités de cette maladie. « La variole du singe est contagieuse, mais heureusement, beaucoup moins que la Covid. Elle se transmet via des contacts physiques rapprochés, peau à peau, mais aussi via des vêtements ou du linge utilisé par une personne qui a été contaminée. C’est la raison pour laquelle on dit aussi que des contacts sexuels peuvent être une cause de transmission. »

À lire aussi Pourquoi la variole du singe donne des sueurs froides aux autorités sanitaires « Pas une explosion de cas » « La variole du singe est beaucoup moins grave et moins contagieuse que la variole ‘traditionnelle’ », a précisé Frank Vandenbroucke. « On peut en souffrir, mais elle n’est pas mortelle. La balance ‘avantage et désavantage de la vaccination’ ne nous fait pas dire qu’il faut en ce moment vacciner les citoyens. » Concernant le nombre de cas, le ministre rassure : « Il y a 4 cas confirmés et il est certain qu’il y en aura plus. Mais on ne va pas vers des milliers de contaminés. Il serait étonnant qu’il n’y ait pas plus de cas, mais il n’y aura pas d’explosion ».