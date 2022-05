Festival de Cannes: «Happy Birthday Bouli!»

Le hasard existe-t-il ? On sort d’un film, on marche d’un pas rapide, on bifurque dans une rue et pas une autre. Pourquoi celle-ci et pas celle-là ? Et on tombe nez à nez avec Bouli Lanners, seul, à une terrasse. Dans une poignée d’heures, il sera dans le train, ravi, direction Liège. Il a quitté sa femme, son potager, ses chiens pour un saut de puce à Cannes afin de présenter l’excellent polar de Dominik Moll, La nuit du 12, section Cannes Première et qu’on aurait bien vu en compétition. Il n’aime pas ça Bouli mais il n’est pas du style à lâcher l’équipe pour rien. Alors il est là. La veille, c’était son anniversaire. Dans quelques minutes, il sera au photocall et, en chœur, les photographes, ceux-là qui avaient déposé leur appareil devant Isabelle Adjani un jour, lui chanteront « Joyeux anniversaire ». Ça dit quelque chose de l’homme. On discute cinq minutes et dix secondes – ce qui est énooorme à Cannes. Le garçon du café nous parle en anglais, Bouli s’en étonne. On lève la tête : pub irlandais !