Deux joueurs marquent l’histoire à Roland-Garros (photo)

Fini les cinquièmes sets à rallonge : depuis cette année, Roland-Garros a introduit le super tie-break pour départager deux joueurs à 6-6 dans la cinquième manche.

Dès la première journée du tableau principal de cette édition, deux joueurs en sont arrivés au super tie-break : Karatsev et Ugo Carabelli. Et c’est le second qui l’a emporté : 6-3, 4-6, 6-4, 3-6, 7-6 (5).