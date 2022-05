Festival de Cannes: Ruben Östlund vomit les très riches dans «Triangle of sadness»

Salaud de riches ! C’est un peu ça que lance Ruben Ostlund à la face du monde et de Cannes où tout ce qui brille a pignon sur rue. Du coup, les festivaliers sont sous le choc comme ils avaient pu l’être à l’époque de La Grande Bouffe, de Ferreri. Car si dans ce film, on sert du caviar plutôt que des hamburgers (quoique...), il y a une vraie dénonciation de l’indécence des plus riches qui deviennent de plus en plus riches à l’égard des plus pauvres qui deviennent de plus en plus pauvres. C’est bon de le répéter.