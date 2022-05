Christian Kouamé sur son avenir: «Je prolongerais bien à Anderlecht, mais…»

Comme l’a récemment précisé Peter Verbeke, il sera difficile, pour Anderlecht, de conserver Christian Kouamé une saison de plus, vu le contrat qui le lie avec la Fiorentina jusqu’en 2024. « Ai-je disputé ma dernière rencontre pour le RSCA ? Honnêtement, je n’en sais rien parce que je n’ai pas tous les atouts en main. Laissez-moi d’abords profiter de mes congés ! Maintenant, si la décision devait m’incomber, je ne vous cache pas que je prolongerais bien mon séjour ici. J’ai retrouvé la forme, mes sensations et un club chaleureux où je me sens bien. Globalement livré une bonne saison après des débuts délicats. Mon seul regret, c’est d’avoir perdu la finale de Coupe. Pour le reste, on a vu qu’il y avait du potentiel dans cette équipe. Vous avez vu la montée au jeu de Julian (NDLR : Duranville) ? Quelle audace ! »