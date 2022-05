France: deux Rafale se touchent lors d’un meeting aérien

« L’un d’eux a perdu un morceau de sa dérive qui, lors de sa chute, a détérioré la toiture d’une habitation » du bourg voisin de Gensac-la-Pallue, a-t-il poursuivi.

Les deux appareils se sont toutefois posés « sans difficulté », et « aucun blessé n’est à déplorer », a indiqué le commandant, ajoutant qu’une enquête technique était en cours, et que des enquêtes administrative et judiciaire suivraient.

Un tel accident est extrêmement rare. Le dernier de ce genre était survenu en avril 2010 durant un entraînement de la patrouille de France, selon le service de presse de l’armée de l’air.