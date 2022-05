Formule 1: Max aux commandes!

Confortable leader du GP d’Espagne, Charles Leclerc a abandonné suite à une défaillance de sa Ferrari, la première de la saison. Max Verstappen et Red Bull prennent la tête des deux championnats.

Charles Leclerc qui caracole en tête avec un avance confortable avant d’être trahi peu avant la mi-course par la mécanique de sa Ferrari, pour la première fois cette saison ; Max Verstappen qui sort de la piste puis agonit d’injures son équipe au sujet d’un DRS défaillant avant de remporter son quatrième Grand Prix de la saison, et même d’offrir un deuxième doublé à Red Bull grâce à la complicité de Sergio Pérez (et du team qui a invité ce dernier à s’effacer), pour prendre la tête du championnat ; ou encore Lewis Hamilton qui a envie de rentrer chez lui après deux tours (et un accrochage avec Kevin Magnussen), puis qui passe de la dernière à la cinquième place, tandis que son équipier George Russell illustre le regain de forme des Mercedes par un deuxième podium (troisième) !