«À propos», le podcast du Soir du 23 mai: Roland-Garros, euthanasie, travailleurs pauvres…

Par Pierre Fagnart et Sandrine Puissant Publié le 23/05/2022 à 06:00 Temps de lecture: 1 min

Le tournoi de Roland-Garros a commencé. Si vous aimez regarder le tennis à la télévision, pour la première fois, vous ne pourrez pas regarder tous les matchs gratuitement. D’habitude, les chaînes publiques comme la RTBF ou France Télévisions raflent tous les droits. Pas cette année. Notre spécialiste média Philippe Laloux nous explique.

Il y a 20 ans, la Belgique adoptait une loi pour autoriser l’euthanasie. Notre pays était pionnier dans le domaine. Qui en a bénéficié ? Comment la loi a évolué depuis 2002 et comment est-elle encore appelée à changer ? On analyse avec Anne-Sophie Leurquin, journaliste santé, et Fanny Declercq, qui couvre les débats éthiques.

Avec la guerre en Ukraine, les prix de l’énergie augmentent, les prix de première consommation aussi. Travailler ne permet pas toujours de subvenir aux besoins de sa famille et de nouveaux ménages plongent dans la précarité. Stéphane Vande Velde s’est demandé qui sont ces travailleurs pauvres.

