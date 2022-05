Déjà 2-0 pour les Belges à Roland-Garros!

Ce Roland-Garros 2022 a très bien débuté pour les Belges avec les victoires, en fin de journée, d’Elise Mertens (6-3, 6-1 contre la Roumaine Elena-Gabriela Ruse) et d’Alison Van Uytvanck. Cette dernière était menée 3-6, 2-3 par l’Américaine Ann Li lorsque d’un coup, celle-ci, jetait l’éponge ! « Je ne m’y attendais pas du tout », commenta la Brabançonne pour confirmer l’impression générale. « Dans les vestiaires, elle m’a expliqué qu’elle souffrait d’une déchirure au muscle pectoral. C’est de la pure chance, même j’avais l’impression que je pouvais encore faire tourner ce match. Ce n’est pas cool pour elle, mais je prends évidemment. Moi-même, j’ai été malade et je n’avais pas beaucoup de repères avant de venir ici. Mais je me battais... » Ce lundi, Maryna Zanevska (Zheng), Greet Minnen (Alexandrova) et Ysaline Bonaventure (Andreescu) tenteront de surfer sur ce bon début. Quant à David Goffin (Lehecka), il sera le seul Belge en piste, mardi.