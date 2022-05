Ons Jabeur a craqué d’entrée: ce qu’il faut retenir du premier jour de Roland-Garros

Jabeur. Il n’a fallu attendre que 2h30, ce dimanche, pour déjà assister à une énorme surprise avec l’élimination, d’entrée sur le Philippe Chatrier, de Ons Jabeur. La 6e mondiale a été surprise par le tennis, tout en accélération, de la Polonaise Magda Linette (52e) : 3-6, 7-6, 7-5. Surtout, la Tunisienne a craqué sous la pression, elle qu’on présentait comme l’outsider nº1, derrière Iga Swiatek, après son titre à Madrid et sa finale à Rome (elle était même la joueuse à avoir remporté le plus de matches sur terre battue en 2022, 17 pour 3 défaites) ! Terrible désillusion pour la joueuse et tout le continent africain. « Ce serait inacceptable de ne pas être en 2e semaine » avait avancé Jabeur, en amont de ce Roland-Garros. Magda Linette, déjà tombeuse d’Ash Barty l’an dernier, l’a ramenée à la terrible réalité du terrain.

Thiem. Le retour au top de l’Autrichien (blessé au poignet et absent des courts durant 9 mois) est bien compliqué. Il a encaissé sa 11e défaite d’affilée, la 7e depuis sa reprise en mars dernier ! Le coup droit du Viennois n’est plus que l’ombre ce qu’il était avant : défaite 6-3, 6-2, 6-4 contre le Bolivien Hugo Dellien. Thiem était finaliste, ici, en 2018 et 2019. Il est désormais 190e mondial et va devoir rejouer des tournois sur le circuit Challenger…

Auger-Aliassime. Le Philippe Chatrier a failli vivre deux surprises d’affilée, puisqu’après Jabeur, c’est le Canadien Felix Auger Aliassime (9e mondial) qui a souffert contre l’étonnant Péruvien Juan Pablo Varillas, 122e et issu des qualifs. Le score en dit assez : 2-6, 2-6, 6-1, 6-3, 6-3.

Djokovic. Il a fêté ses 35 ans, ce dimanche, et s’est vu offrir la première night-session de cette édition, ce lundi. Le nº1 mondial et tenant du titre défiera, sur le coup de 21h, le Japonais Nishioka (94e). Pour rappel, Djokovic, ce sont 370 semaines sur le trône mondial, 87 titres dont 20 Grands Chelems et 38 Masters 1000 !