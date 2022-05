Maryna Zanevska, de l’Ukraine à Roland-Garros: «Le tennis m’aide à oublier la guerre»

En même temps que Ysaline Bonaventure (Greet Minnen jouera en 4e rotation), Maryna Zanevska ouvrira le lundi des Belges, dès 11h, à Roland-Garros. Elle partira légèrement favorite face à la jeune Chinoise Qinwen Zheng (19 ans et 72e à la WTA), elle, qui affiche aujourd’hui le meilleur classement de sa carrière, 60e mondiale, à 28 ans. C’est tout le paradoxe de la jeune mariée (depuis mars dernier à Las Vegas), originaire d’Odessa, et qui a pris la nationalité belge en 2016 : elle est heureuse, comme jamais dans sa vie de joueuse et de femme, tout en étant évidemment bouleversée par ce conflit qui dure en Ukraine. Très pudiquement, entre quatre chaises à Roland-Garros, elle nous a livré une interview forte en émotions.

Maryna, comment allez-vous aujourd’hui ?