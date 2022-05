Les Zèbres soignent la der’

Alors qu’Edward Still avait assuré que la perspective de garder la septième place au classement final était « un plus dans la préparation » de son dernier match de la saison, à Gand ce samedi soir, les Zèbres ont confirmé cette volonté de finir sur une bonne note en infligeant leur troisième défaite de 2022 en championnat aux Gantois. « On ne va pas se mentir, on a eu de la réussite par moments », témoignait Edward Still après la partie. S’il est clair que le match aurait pu tourner autrement, les Sambriens y ont toutefois avant tout cru jusqu’au bout, avec une mentalité positive qui a plu dans les plus hautes sphères sambriennes.