Mbappé, la puissance et l’indécence

C’est le CDD le plus médiatisé de l’histoire. Kylian Mbappé, 23 ans et demi, a donc décidé de prolonger son contrat au PSG après des mois de tergiversations et d’hésitations dans son chef, et de rumeurs et de palabres dans la presse sportive mondiale.

On dit même dans les journaux français que, bien au-delà du sport, des patrons du CAC 40, des politiques de haut niveau et même l’Elysée ont tenté d’influencer la décision du gamin de Bondy devenu une icône, un symbole, un produit marketing et, désormais, une puissance financière. Le tout à quelques mois d’une Coupe du monde déjà hors norme, au Qatar, Etat propriétaire du PSG, faut-il le rappeler ?

Mbappé a donc choisi Paris plutôt que Madrid, une décision fêtée comme une victoire en Ligue des champions par les supporters du PSG – c’est une pointe d’humour belge – et critiquée violemment en Espagne. Des deux côtés, tout cela est un peu indécent.