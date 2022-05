Le débrief de Philippe Albert: «Le joueur Pro de l’année devrait être un Unioniste»

1 Il y a au moins un grand absent sur la liste des nommés au titre de joueur de la saison dévoilée par la Pro League

« Brüls, Butez, De Ketelaere, Ito, Mercier, Nielsen, Teuma, Tissoudali, Undav, Vanaken et Vanzeir : le futur joueur Pro de la saison 2021-2022 appelé à succéder à Paul Onuachu est donc un de ces onze joueurs. Deviner lequel va décrocher ce titre honorifique n’est pas simple dans la mesure où, selon moi, il y a au moins un grand absent dans cette liste. Simon Mignolet, dont l’apport a été décisif durant ces playoffs – à l’image d’un nouveau titre d’homme du match à l’occasion du dernier Topper – n’est pas là et c’est un problème pour moi. Si je dois me jeter dans le bain, je me dis qu’un Unioniste va certainement remporter ce prix et c’est d’autant plus regrettable pour eux qu’ils sont passés à côté de la montre en or en championnat. J’opterai quand même pour Nielsen. »