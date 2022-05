Le PSG casse sa tirelire pour Mbappé, qui n’évoluera probablement jamais au Real...

Une affaire à plus de 300 millions € pour trois ans de plus au Parc des Princes. En Espagne, la décision de Kylian Mbappé de rester en France a été vivement critiquée, notamment par le président de la Liga lui-même.

Le business du football a développé une logique bien à lui, étrangère à toutes les entreprises normalement constituées. Libre de tout contrat à partir du 30 juin prochain, avant la prolongation de samedi, bien évidemment, Kylian Mbappé a été au centre d’une des transactions les plus coûteuses de l’histoire du football, grâce notamment à diverses primes de “bienvenue.”

Mais, comme c’est de plus en plus le cas avec les commissions d’agent ou des primes à la signature, les quelque 300 millions € brassés dans cette transaction aboutiront au centime près dans les poches du champion du monde ou de son entourage direct. On pourrait y ajouter encore les 35 millions € que l’AS Monaco a reçu, son club précédent, en vertu d’un accord passé le jour de son prêt… définitif (un transfert déguisé et différé en fait) au parc des Princes, en août 2017.